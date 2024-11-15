Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы прошел второе чтение

Доходы составят от 40 до 44 трлн руб., расходы — от 41 до 46 трлн руб.

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов (закон № 727320-8).

Доходы бюджета, трлн руб.:

40,29 — в 2025 году;

41,84 — в 2026 году;

2026 году; 44,02 — в 2027 году.

Расходы бюджета, трлн руб.:

41,46 — в 2025 году;

44,02 — в 2026 году;

45,91 — в 2027 году.

Подобным образом дефицит бюджета формируется на уровне 1,17; 2,18 и 2,76 трлн руб. соответственно, отмечается в проекте.

Рост ВВП, %:

2,5 — в 2025 году;

2,6 — в 2026 году;

2,8 — в 2027 году.

Уровень инфляции, по прогнозу, будет на уровне 4,5% в 2025 году; 4% — в 2026 и 2027 годах.

Рост предела внутреннего госдолга подсчитали в 29,38 трлн руб. на 1 января 2026-го; 34,04 трлн руб. — на 1 января 2027 года; 39 трлн руб. — на 1 января 2028 года. При этом предел внешнего долга снизится с $61,1 млрд на 1 января 2026 года до $56,5 млрд на 1 января 2028 года.

Проект

30 сентября в Госдуму был внесен проект федерального бюджета.

Перед вторым чтением в документ внесли поправки, направленные на оборонные нужды и проведение спецоперации, финансирование нацпроектов, увеличение расходов на образование и науку.

Третье чтение запланировано на 21 ноября.

Законопроект № 727320-8 «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

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