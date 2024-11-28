Пленум ВС утвердил составы президиумов четырех судов

На заседании рассмотрели соответствующие запросы председателей судов. Назначения получили все шесть представленных судей.

На заседании, которое прошло 19 ноября, Пленум Верховного суда утвердил составы президиумов судов субъектов. ВС назначил Виталия Иванова и Полину Назимову в соответствующий орган Верховного суда Республики Бурятия, Ирека Мавляветдинова и Вадима Шарифуллина — Верховного суда Республики Татарстан.

Помимо этого, Пленум утвердил составы президиумов Амурского и Тамбовского областных судов. В них получили назначения Андрей Половинко и Василий Баранов соответственно.

О президиумах

Согласно п. 9. ч. 3 ст. 5 закона «О Верховном суде», Пленум ВС утверждает состав президиума по представлению председателя соответствующего суда. В компетенцию органа входит:

утверждение составов судебных коллегий из числа судей этого суда;

изучение, обобщение судебной практики и анализ статистики;

рассмотрение вопросов работы аппарата суда.

В прошлый раз Пленум ВС определил состав Сахалинского областного суда в количестве пяти человек и назначил Ису Батаева в соответствующий орган в Верховном суде Чеченской Республики и Андрея Минеева — в Свердловском областном суде.

Даниил Панков