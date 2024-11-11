Петербуржец взыскал с МВД в 24 раза больше арестованной суммы

Банк наложил арест на счет по требованию МВД. На счету было около 3000 руб. Потом арест отменили, а собственник счета взыскал с МВД почти 70 000 руб.

В сентябре 2023 года банк наложил арест на счет Олега Перекреста, на котором было 2873 руб. Основанием для ареста стало постановление следователя УМВД Санкт-Петербурга, которое вынесли во время предварительного расследования уголовного дела. При этом Перекрест ничего не знал об этом деле и никак в нем не участвовал.

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Через месяц арест отменили, а петербуржец подал в суд на МВД (дело № 2-2433/2024). Он требовал взыскать 43 000 руб. убытков, проценты за пользование чужими деньгами и компенсировать ему 20 000 руб. за моральный вред и судебные расходы. Перекрест объяснил, что не мог пользоваться деньгами 28 дней и испытывал сильный стресс, тревогу и беспокойство из-за общения со следователем. Тот, по словам истца, утверждал, что счет арестовали неслучайно и Перекрест на самом деле может быть причастен к уголовному делу.

Прокуратура при разбирательстве выяснила, что арест средств истца был незаконным. На этом основании суд частично удовлетворил требования Перекреста и взыскал с МВД в его пользу 69 490 руб.: 43 000 убытков, 25 000 за расходы на юриста и 1490 — за оплату госпошлины.

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