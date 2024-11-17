Никита Мазепин вновь выиграл дело в суде ЕС

На этот раз гонщик «Формулы-1» оспорил последнее продление санкций. Тем самым он закрепил результат прошлых обжалований.

Суд Европейского союза опубликовал решение об отмене мартовских продлений санкций в отношении автогонщика Никиты Мазепина. Из документа следует, что акты Совета ЕС не соответствуют фактическим обстоятельствам (дело № T‑257/24).

По мнению суда, связь с ведущим бизнесменом, его отцом Дмитрием Мазепиным, не доказывает обоснованности ограничительных мер. Сам гонщик «Формулы-1» не осуществляет деятельность в секторах экономики, которые приносят существенный доход правительству.

История дела

9 марта 2022 года Совет ЕС внес его в санкционные списки. 25 ноября того же года Мазепин обратился с иском в Суд ЕС с требованием о снятии ограничительных мер (дело № T-743/22). Тогда он ссылался на нарушение принципа пропорциональности (несоразмерность ограничений с их целью) и права на судебную защиту. Как сообщал телеграм-канал The Sanctions Law, 5 декабря 2023-го состоялись слушания по делу. 22 декабря суд удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер о приостановлении действия санкции в отношении заявителя.

Практика Вечный двигатель санкций: правовые стратегии и судебные практики

12 марта 2024-го Совет ЕС продлил нахождение Мазепина в списке на очередные полгода. 20 марта заявитель выиграл дело № T-743/22, а 15 мая подал иск об отмене последнего продления. Он ссылался на то, что уже необоснованность оспариваемых актов подтверждена в прошлом деле, которое вступило в силу и стало преюдициальным (не требует повторных доказательств). Уже через шесть дней суд вновь приостановил действие ограничительных мер до вынесения решения.

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