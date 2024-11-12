Кабмин одобрил налогообложение операций с криптовалютой

Законопроект об НДФЛ и налоге на прибыль с криптовалютных операций получил одобрение правительственной комиссии.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 11 ноября одобрила проект поправок, которые вводят налогообложение операций с криптовалютами, сообщают «Известия». Законопроект подготовили еще в конце 2020 года. В начале 2021 года он прошел первое чтение, но потом рассмотрение поставили на паузу. Сейчас этот вопрос снова стал актуальным, так как с 1 ноября вступил в силу закон о майнинге, а ЦБ будет проводить эксперимент по использованию криптовалюты для расчетов в ВЭД.

Законопроект закрепляет за криптовалютой статус имущества, так же как и закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах». Налоговую базу, то есть сумму, на которую начисляется налог, будут определять как разницу между стоимостью криптовалюты и расходами на её приобретение или добычу. Физлица будут платить НДФЛ, а компании – налог на прибыль организаций. Операции с криптовалютой НДС решили не облагать, так как планируют, что её будут использовать за пределами страны.

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Законопроект устанавливает обязанность физлиц и организаций отчитываться в ФНС о сделках с криптовалютой, если общая сумма операций за год будет выше 600 000 руб. Кроме этого, операторы майнинговой инфраструктуры должны сообщать в налоговую об оказанных услугах. За несообщение установят штраф 40 000 руб.

В проекте также закреплено право налоговых органов запрашивать у банков выписки по счетам физлиц, которые они используют для сделок с цифровыми активами. Но налоговая сможет это делать, только если есть подозрение в нарушении закона.

Ранее начальник межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 7 Алексей Катяев разъяснял обсуждаемый механизм уплаты налога на прибыль от майнинга. По его словам налогообложение будет проходить в два этапа.

Криптовалюта поступает на кошелек майнера и у него появляется право распоряжаться ей. В этот момент нужно заплатить аванс за добытую криптовалюту. Стоимость цифровой валюты будет определяться на основании рыночных котировок на дату признания дохода, то есть, когда она поступит на счет. Если торги криптовалютой проходят сразу на нескольких площадках, то майнер сможет выбрать подходящую ему цену. Сумму авансового платежа можно будет уменьшить на обоснованные и документально подтверждение расходы.

После продажи криптовалюты нужно будет доплатить налог или начислить убыток – это зависит от того, подорожали ли монеты с момента авансового платежа или наоборот подешевели. На этом этапе доход от продажи нужно рассчитывать по фактической цене реализации, но не ниже 20% рыночной стоимости.

Ранее власти обсуждали возможность введения акциза на электроэнергию, которую майнеры потратили на добычу криптовалют. Но участники отрасли раскритиковали такой подход. В одобренном правительственной комиссией законопроекте этого сбора нет.

Право.ru