Экс-сенатор и основатель «Биотэка» вышел на свободу

Суд освободил Бориса Шпигеля от дальнейшего отбывания наказания по делу о взятке.

Преображенский суд Москвы освободил бывшего главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» и экс-сенатора Совета Федерации Бориса Шпигеля от дальнейшего отбытия наказания в связи с болезнью. Прокуроры признали заключение врачей оформленным в соответствии с законом, сообщают «Ведомости».

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По данным Следственного комитета, Шпигель вместе с супругой Евгенией и гендиректором «Фармации» (одна из структур группы) Антоном Колосковым дали взятку экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за лоббирование интересов «Биотэка» и получение крупных заказов на поставки лекарств в больницы Пензы. 25 января Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК), и назначил штраф в размере 450 млн руб. (дело № 01-0216/2023).

Шпигель находился под стражей с марта 2021 года. По данным издания «Интерфакс», ранее Общественная палата сообщала о наличии у бывшего сенатора проблем с сердцем и о необходимости освободить его из-под стражи в связи с состоянием здоровья. Адвокат Шпигеля Олег Сорокин рассказал, что они подавали ходатайство об освобождении от наказания на основании медицинского заключения.

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