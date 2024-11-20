Долг осужденного экс-сенатора превысил 5 млрд руб.

Обязательства составили три кредита на сумму от 65 000 до 3,7 млрд руб., 1 млрд руб. имущественного характера и 1 млрд руб. по иску о хищении.

Бывший сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов, осужденный на семь лет по делу о хищении более 1 млрд руб., должен возместить долг общей суммой более 5,5 млрд руб., указано в базе судебных приставов.

Согласно данным, Попельнюхов имеет обязательства по трем кредитам: на 65 000, 780 млн и 3,7 млрд руб. Также он должен оплатить просроченные платежи за жилплощадь и коммунальные услуги на сумму более 51 000 руб. и долг имущественного характера — более 1 млрд руб. Кроме того, суд взыскал с экс-политика 1 млрд руб. по иску «Рособоронэкспорта».

Дело Попельнюхова

В 2006 году принадлежавшая Попельнюхову компания «Стройинвестинжиниринг СУ-848» выиграла тендер «Рособоронэкспорта» на 1,1 млрд руб. на строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле.

Процесс должен был завершиться к 2011 году, но завод не достроили.

В 2017 году Лефортовский суд Москвы назначил Попельнюхову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на семь лет (ч. 4 ст. 159 УК) и взыскал более 1 млрд руб. в пользу «Рособоронэкспорта» (дело № 01-0002/2017).

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