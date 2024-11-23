Депутаты предложили упростить продажу недвижимости без налога

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает сокращение сроков владения недвижимостью для освобождения от налогов с его продажи. Поправки направлены на повышение мобильности населения, объяснили авторы.

В Государственную думу внесли законопроект о снижении минимального предельного срока владения недвижимостью, при котором доходы от продажи такого актива освобождают от налогообложения. Среди авторов поправок — глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, зампред ГД Борис Чернышов и глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко.

Как уточняется в пояснительной записке, транспортная стратегия до 2030 года с прогнозом до 2035-го предполагает рост мобильности населения более чем на 80%. По мнению авторов проекта, сдерживающим фактором может стать нормативное регулирование оборота недвижимости. Налоговые требования к минимальному предельному сроку владения недвижимым имуществом они считают завышенными. Новые требования составят:

до трех лет — общий минимальный срок;

до одного года — если право собственности получено в порядке наследования либо по договору дарения от члена семьи или близкого родственника;

до двух лет — в иных случаях.

Законодательство сейчас

Согласно ст. 217.1 НК, освобождение от налогов с доходов от продажи недвижимости предоставляется при условии владения ей в течение пяти лет.

Законопроект № 773682-8 «О внесении изменений в статью 217-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Даниил Панков