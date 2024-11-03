Воскресенье , 3 ноября 2024

ЦБ утвердил список системно значимых банков

Zel Экономика

В него вошли 13 банков. Перечень остался неизменным с 2023 года. Совокупная доля составила почти 80% активов всего сектора.

Банк России опубликовал список системно значимых кредитных организаций, сообщает пресс-служба регулятора. В перечень, как и в прошлом году, вошли 13 банков:

  • «Юникредит»;
  • «Газпромбанк»;
  • «Совкомбанк»;
  • «ВТБ»;
  • «Альфа-банк»;
  • «Сбербанк»;
  • «МКБ»;
  • «Открытие»;
  • «Росбанк»;
  • «Т-банк»;
  • «Промсвязьбанк»;
  • «Райффайзенбанк»;
  • «Россельхозбанк».

По данным ЦБ, на их долю приходится около 79% совокупных активов отечественного банковского сектора. Регулятор формирует список с 2015 года. Системно значимые организации определяются по объему активов, вкладов и сделок на межбанковском рынке. Последний раз перечень расширялся в 2021 году — в него вошел Т-банк (тогда—Тинькофф-банк).

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pravo.ru

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