ЦБ утвердил список системно значимых банков

В него вошли 13 банков. Перечень остался неизменным с 2023 года. Совокупная доля составила почти 80% активов всего сектора.
Банк России опубликовал список системно значимых кредитных организаций, сообщает пресс-служба регулятора. В перечень, как и в прошлом году, вошли 13 банков:
- «Юникредит»;
- «Газпромбанк»;
- «Совкомбанк»;
- «ВТБ»;
- «Альфа-банк»;
- «Сбербанк»;
- «МКБ»;
- «Открытие»;
- «Росбанк»;
- «Т-банк»;
- «Промсвязьбанк»;
- «Райффайзенбанк»;
- «Россельхозбанк».
По данным ЦБ, на их долю приходится около 79% совокупных активов отечественного банковского сектора. Регулятор формирует список с 2015 года. Системно значимые организации определяются по объему активов, вкладов и сделок на межбанковском рынке. Последний раз перечень расширялся в 2021 году — в него вошел Т-банк (тогда—Тинькофф-банк).