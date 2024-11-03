ЦБ утвердил список системно значимых банков

В него вошли 13 банков. Перечень остался неизменным с 2023 года. Совокупная доля составила почти 80% активов всего сектора.

Банк России опубликовал список системно значимых кредитных организаций, сообщает пресс-служба регулятора. В перечень, как и в прошлом году, вошли 13 банков:

«Юникредит»;

«Газпромбанк»;

«Совкомбанк»;

«ВТБ»;

«Альфа-банк»;

«Сбербанк»;

«МКБ»;

«Открытие»;

«Росбанк»;

«Т-банк»;

«Промсвязьбанк»;

«Райффайзенбанк»;

«Россельхозбанк».

По данным ЦБ, на их долю приходится около 79% совокупных активов отечественного банковского сектора. Регулятор формирует список с 2015 года. Системно значимые организации определяются по объему активов, вкладов и сделок на межбанковском рынке. Последний раз перечень расширялся в 2021 году — в него вошел Т-банк (тогда—Тинькофф-банк).

Право.ru