ЦБ продлил льготный период для цифрового рубля

Zel Экономика

Переводы будут бесплатными до 31 декабря 2025 года. Для граждан они такими и останутся. А для пользователей платформы цифровой национальной валюты предусмотрели дополнительное вознаграждение.

Центральный банк опубликовал решение о продлении льготного периода по операциям с цифровым рублем еще на год — до 31 декабря 2025 года. В рамках программы с компаний не будут взимать комиссию за переводы цифровой национальной валюты. Это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению новой формы рубля, сообщает ЦБ в пресс-релизе.

Тарифная сетка

Когда льготный период закончится, комиссия за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит  0,3% от суммы перевода, но не более 1500 руб. Тариф для жилищно-коммунальных компаний еще ниже — 0,2%, но не более 10 руб. Надбавка за переводы между фирмами составит 15 руб. за одну операцию. Тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года.

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При этом для граждан любые операции с цифровым рублем оставят бесплатными. А открыть или закрыть такой счет без комиссии смогут как физлица, так и юрлица. 

ЦБ в своем решении предусмотрел дополнительное поощрение участников платформы цифрового рубля. Вознаграждение для граждан-клиентов, от которых поступило распоряжение о переводе в пользу компании, составит 0,10% от перевода, но не более 500 руб., а за оплату коммунальных услуг — 0,15%, но не более 750 руб.

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