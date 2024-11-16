АС: санкции не дают права на отказ от арбитражной оговорки

Стороны договорились рассматривать спор в Лондонском арбитраже, но польская компания обратилась за взысканием долга в АС Курской области, ссылаясь на невозможность разбирательства в Англии из-за санкций.

В 2020 году «Риела Польска» из Польши обязалась поставить оборудование для «Курскагротерминала». Исполнение контрактов предусматривало несколько этапов: проектирование, изготовление и производство, доставка, монтаж. Стороны договорились в случае разногласий разрешать спор в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) с применением английского права.

18 апреля 2024-го польский поставщик, проигнорировав соглашение, обратился с иском в Арбитражный суд Курской области (дело № А35-6432/2024). Он потребовал взыскать с ответчика $1,4 млн долга и $95 688 процентов по первому договору и €800 749 и €37 405 — по второму. «Курскагротерминал» подал ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения. Свои требования он обосновал тем, что:

спор должен рассматриваться в LCIA;

проектирование и производство оборудования осуществлялось на территории Европы;

оборудование должно соответствовать стандартам качества Европейского союза и проектироваться истцом на его территории;

факт надлежащего выполнения проектирования и изготовления оборудования не доказан.

Практика Как санкции меняют международный арбитраж с участием российских сторон

Истец с доводами «Курскагротерминала» не согласился. Он возразил, что санкции Великобритании в отношении ответчика ограничивают его доступ к правосудию в LCIA. Рассмотрение иска здесь в большей степени обеспечивает процессуальные права заказчика.

АС Курской области оценил доводы сторон и удовлетворил ходатайство ответчика. Он отметил, что исполнение договоров происходило преимущественно за границей. А каких-либо препятствий к правосудию, в том числе в LCIA, нет. Суд указал на лицензию Лондонского арбитража на прием платежей из России и Белоруссии. Более того, указанные ограничительные меры действовали еще до заключения договора с 2014 года, заключил АС.

«Риела Польска» подала апелляционную жалобу в 19-й арбитражный апелляционный суд, но текст заявления в карточке дела еще не опубликовали.

Право.ru