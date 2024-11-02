Акционеры Росбанка и ТБанка приняли решение об объединении

Росбанк скоро станет филиалом Т-банка.

Акционеры Росбанка проголосовали за реорганизацию кредитной организации и её присоединение к Тбанку. Такое же решение приняли акционеры Тбанка. Кроме этого, в другом решении внеочередного собрания участников Тбанка сказано, что он должен в течение трех дней с принятия этого документа направить в ЦБ письменное уведомление о начале процедуры реорганизации.

Дополнительно Тбанк принял решение о допэмиссии 300 млн акций на 3 млрд руб. На одну такую акцию ТБанка будут конвертировать 5,88 акций Росбанка. Номинал у акций одинаковый – 10 руб.

В августе «ТКС Холдинг», материнская компания ТБанка, получил 99,4% бумаг Росбанка. Сначала планировали, что интеграция кредитных организаций пройдет с сохранением двух юрлиц, но потом решили присоединить Росбанк к ТБанку в качестве его филиала. При этом ЦБ пока оставил Росбанк в числе системно значимых банков.

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