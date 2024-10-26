Установлен организатор хищения активов Минобороны

Им оказался предприниматель Сергей Овчинников. По версии следствия, именно он с подельниками незаконно присвоил имущественный комплекс ведомства стоимостью более 244 млн руб. Трое подозреваемых уже арестованы. Овчинников объявлен в розыск.

В отношении Сергея Овчинникова возбуждено уголовное дело, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

Как выяснилось в ходе следствия, бизнесмен вместе с другими фигурантами по делу использовал фальшивые торги, чтобы завладеть имущественным комплексом военного ведомства в Балашихе. Он принадлежал «Строительному управлению Московского региона», подведомственному Минобороны. Общая стоимость активов составила 244 млн руб.

18 октября Хамовнический суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего «Строительного управления Московского региона» Алексея Асташкина и Евгения Потапова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Всех отправили в СИЗО.

Расследование дела продолжается, уточнил СК.

Право.ru