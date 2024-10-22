Управляющий «Гугла» оспорил выплаты сотрудникам на 166 млн руб.

Zel Экономика

Он оспорил приказы о премировании, выплате зарплат и материальной помощи экс-работникам и топ-менеджерам российского подразделения Google. Общая сумма требований превышает 166 млн руб.

21 октября конкурсный управляющий Валерий Таляровский направил в Арбитражный суд города Москвы заявления об оспаривании размеров зарплат и материальной помощи топ-менеджменту российского «Гугла». Об этом он сообщил на сайте Федресурса. В частности, он оспаривает выплаты в пользу гендиректора Дэвида Снэддона, управляющего директора Юлии Соловьевой и финансового директора Юлии Рамазановой в 2022–2023 годах на общую сумму 11,5 млн руб. Дополнительно управляющий просит признать недействительными выплаты в пользу этих сотрудников в размере 8,2 млн руб. и взыскать с них эту сумму. 

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Кроме того, Таляровский оспаривает годовые и квартальные премии другим сотрудникам и премии по рекомендациям руководителя и коллег. Он просит признать эту категорию выплат недействительной и взыскать с бывших работников в пользу компании больше 138 млн руб.

Российское подразделение Google подало заявление о банкротстве летом 2022 года (дело №А40-126705/2022). АСГМ 12 сентября 2022 года ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В октябре 2023 года суд признал «Гугл» банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил Таляровского в качестве конкурсного управляющего.

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