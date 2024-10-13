ВТБ потребовал от структур JPMorgan $155,8 млн

Вместе с исками российский банк подал ходатайства об обеспечительных мерах. Арбитражный суд удовлетворил их частично.

В АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили два иска ВТБ к структурам JPMorgan на $81,3 млн и $74,4 млн. Их приняли к производству (дела № А56-99251/2024 и № А56-99242/2024).

Из опубликованных материалов известно, что истец добивается взыскания убытков. Заявитель попросил об обеспечительных мерах, суд удовлетворил ходатайства частично: арестовал средства на всех банковских счетах, кроме счетов типа «С», открытых на имя JPMorgan Chase Bank N.A в пределах сумм требований. Заседание по более крупному иску назначили на 27 ноября, по меньшему — на 8 ноября.

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Это не первое разбирательство между сторонами. В апреле российская кредитная организация обратилась в суд с иском о взыскании убытков в размере $439,46 млн (дело № А56-37388/2024). Ответчиками по иску выступили структуры JPMorgan: Emerging Europe Middle East & Africa Securities PLC, Capital Holdings Limited, International Finance Limited, Chase & Co, Chase Bank N. A. London Branch, Securities PLC и российская дочка «Дж П Морган Банк Интернешнл». JPMorgan в ответ тоже подал иск, но в суд Нью-Йорка. Он потребовал, чтобы ВТБ перестал пытаться взыскать $439,5 млн со счета, заблокированного после введения санкций. В июне российский суд запретил JPMorgan Chase Bank N.A. вести за рубежом разбирательства против ВТБ, связанные с причинением банку вреда от блокировки денежных средств.

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