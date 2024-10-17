ВТБ передаст новому юрлицу активы на 170 млрд рублей

Активы и долги перед кредиторами из недружественных стран будут переведены до конца 2024 года.

Об этом рассказал «Ъ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«До конца текущего года мы планируем одновременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства, касающиеся недружественных кредиторов, на общую сумму до 170 млрд руб. Это решение позволит нам повысить эффективность управления данными активами и обязательствами, а также улучшит структуру баланса и финансовые результаты ВТБ по завершении 2024 года», — подчеркнул первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Юрлицо учредили в соответствии с № 292-ФЗ. Закон позволил подсанкционным банкам провести некую реорганизацию, — образовать новое юридическое лицо и перевести на него и замороженные активы, и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Окончание действия датировалось концом 2024 года, однако срок продлили до конца 2026 года.

По оценкам «ВТБ», нововведения принесут банку 92 млрд руб. чистой прибыли.

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