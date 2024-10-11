ВС уточнил, когда заявитель может возместить госпошлину

Экономколлегия решала, может ли компания претендовать на возмещение судебных расходов, если апелляция не отменила решение, а только изменила время его исполнения.

Министерство лесного хозяйства Башкортостана предоставило «Электронефтегазстрою» участок в аренду для восстановления леса. Компания указанные работы не провела, что стало основанием судебного разбирательства (дело № А07-39445/2022). Региональное министерство выиграло. Арбитражный суд Республики Башкортостан решил, что до 1 декабря 2023 года компания должна выполнить работы по восстановлению леса на арендованном участке.

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«Электронефтегазстрой» не согласился с решением, уплатил 3000 руб. госпошлины и обжаловал акт. Апелляция учла сложность высадки деревьев и перенесла срок на год — до 21 декабря 2024 года. 18-й ААС также постановил, что министерство должно возместить компании уплаченную госпошлину, ведь акт принят в пользу заявителя и истец фактически проиграл спор. Суд округа поддержал это решение.

Министерство обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд, ссылаясь на несправедливость взыскания 3000 руб. Апелляция отсрочила исполнение обязанности ответчика, но, по существу, она сохранилась и итоговый акт принят не в пользу компании, следует из текста заявления.

Экономколлегия встала на сторону министерства и отменила постановление в части возмещения госпошлины. По мнению ВС, апелляционный и окружной суды не учли, что в случае частичного удовлетворения иска судебные расходы ложатся на стороны пропорционально размеру присужденного. Подавший жалобу имеет право на возмещение издержек, только если акт принят в его пользу. В конкретном споре итоговое решение все равно осталось за министерством, а значит, нет оснований для взыскания 3000 руб. госпошлины с него. Также экономколлегия уточнила, что пропорциональное распределение судебных издержек не применяется к искам неимущественного характера.

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