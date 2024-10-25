ВС разъяснит правила приватизации региональных земель

Фермерское хозяйство выкупило арендованный у субъекта участок. Министерство имущества потребовало в суде признать сделку недействительной в силу регионального законодательства. Первая и апелляционная инстанция удовлетворили требования, а окружной суд посчитал, что положения акта противоречат земельному кодексу и подтвердил договор.

16 сентября 2015 года фермерское хозяйство «Медвежье» арендовало у администрации Октябрьского района Курской области участок сельхоз назначения сроком до 16 сентября 2025-го. Арендатор обратился в региональное министерство имущества с заявлением о выкупе земли (на основании пп. 9 п. 2 ст. 39.3 земельного кодекса). 11 января 2023 года оно удовлетворило просьбу.

Стороны заключили договор купли-продажи на сумму 1,05 млн руб. 27 февраля, после чего, 17 апреля министерство сообщило контрагенту об отказе в предоставлении права собственности. Оно сослалось на положение закона Курской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и указало, что приватизация таковых в регионе начнет проводиться 1 января 2050 года. «Медвежье» обратилось в арбитражный суд с требованиями признать за ним право собственности, а министерство — со встречным иском о недействительности сделки (дело № А35-4116/2023).

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Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования органа. Как следует из материалов дела, оборот сельхоз земель регулируется ЗК. Согласно его положениям, приватизация таких участков на территории субъекта осуществляется с момента, определенного региональным законом. Таким образом, на момент обращения фермерства с просьбой о выкупе действующие правила не допускали проведение этой процедуры. Также, Суды, в качестве последствия недействительности сделки, взыскали с министерства выкупную стоимость в размере 1,05 млн руб.

Кассация с мнением предыдущих инстанций не согласилась и удовлетворила требования фермерства. По мнению окружного суда, принятие субъектами законов с дополнительными ограничениями оборота противоречит ЗК. Если на день вступления в силу кодекса не действует закон субъекта, то приватизация таких участков проводится с 1 января 2004 года. ЗК вступил в действие 28 января 2003-го и на тот момент регионального акта не существовало.

Министерство с таким толкованием не согласилось и обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой. По его мнению, определение даты начала приватизации земельных участков сельхоз назначения — компетенция субъекта, в силу их расположения на территории региона. В обоснование своей позиции оно напомнило об определении ВС № 310-ЭС22-22518, которое подтверждает практику.

Экономколлегия оценит доводы заявителя 12 ноября, жалобу передала судья Галина Попова.

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