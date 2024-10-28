ВС разъяснит правила передачи споров из недружественных юрисдикций

Банк не смог взыскать купонный доход, который заблокировали в Euroclear, и обратился в российский суд. Суды отказали в рассмотрении иска, потому что стороны договорились разрешать споры в Лондоне. ВС решит, когда применяются нормы об исключительной компетенции российских судов по ст. 248.1 и 248.2 АПК.

В мае 2022 года «НС Банк» должен был получить купонный доход, который ему выплатил Lukoil Securities B.V. Сумма купонного дохода поступила на счет российского депозитария, открытого в Euroclear. Но в 2022 году российский депозитарий подпал под санкции, и все активы заблокировали. В итоге банк не получил причитающийся ему доход по купону.

После этого кредитная организация подала в российский суд на «Лукойл», так как он выступал гарантом по облигациям (дело № А40-214726/2023). Но нефтяная компания подала ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании того, что стороны договорились рассматривать все споры в Лондонском международном арбитраже. Банк, в свою очередь, заявлял, что в этом споре у российских судов исключительная компетенция из-за введенных санкций.

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Суды стали на сторону «Лукойла» и оставили иск без рассмотрения. Они обосновали это тем, что стороны заключили соглашение о подсудности и определили место рассмотрение споров в Лондоне. По этой причине ч. 1 ст. 248.1 АПК не применяется. Если бы в отношении как минимум одной стороны по спору ввели санкции, то эту статью можно было бы применить, так как появились бы препятствия в доступе к правосудию. Но банк не представил доказательства, что в отношении него или «Лукойла» ввели санкции. Кроме того, истец не указал, что спор возник именно из-за санкций.

Дополнительно суды указали, что Лондонский арбитраж не отказывал сторонам в рассмотрении спора. Более того, еще до подачи иска банком в Великобритании предусмотрели механизм, который позволил Лондонскому арбитражу принимать платежи от всех российских резидентов. То есть никак препятствий к осуществлению правосудия нет.

Но банк не согласился с доводами судов. В кассационной жалобе он указал, что по смыслу п. 4 ч. 2 ст. 248.2 АПК само по себе введение санкций против России уже создает препятствия для ее резидентов к правосудию на территории страны, которая ввела такие санкции. Поэтому для перевода спора под юрисдикцию российских судов достаточно одностороннего волеизъявления стороны. Более того, эта норма не закрепляет обязанность доказывать, что санкции влияют на возможность исполнения арбитражной оговорки. Дополнительно банк уточнил, что ч. 4 ст. 248.1 АПК не требует, чтобы именно истец был под санкциями.

ВС посчитал, что доводы банка нужно рассмотреть, и передал этот спор в экономколлегию. Заседание назначено на 14 ноября.

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