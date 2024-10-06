ВС ответил, распространяется ли мораторий на нарушение лизинга

Экономколлегия решала, считаются ли требования по уплате лизинговых платежей текущими и подпадают ли они под действие правительственного моратория.

«Интерлизинг» и фирма «Тройка» заключили договор выкупного лизинга на два самосвала. «Тройка» просрочила оплату, из-за чего лизингодатель обратился в суд (дело № А56-63949/2022). Истец утверждал, что компания с 21 октября 2021-го по 31 марта 2022 года нарушала график оплаты. Всего за пять месяцев просрочки лизингодатель попросил 294 000 руб. неустойки и 480 000 руб. штрафов за нарушение договора.

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Ответчик признал нарушения, но просил суд не начислять неустойку в период моратория, который длился с 1 апреля по 30 сентября 2022 года. «Интерлизинг» возражал: лизинговые платежи считаются текущими, на них мораторий не распространяется. Требование о штрафе возникло после введения моратория, поэтому оно тоже не подпадает под установленный запрет. АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск частично, исключив из расчета период действия моратория. Еще суд снизил размер штрафа в десять раз — до 48 000 руб.

Апелляция не согласилась с таким решением и взыскала неустойку в полном размере, без учета моратория. Инстанция отметила, что пени начислены на задолженность, возникшую после введения моратория, а значит, ограничения на нее не распространяются. Суд округа поддержал этот вывод.

В жалобе в экономколлегию «Тройка» просила отменить акты вышестоящих судов. Фирма доказывает, что заключила договор выкупного лизинга, то есть обязательства по оплате возникли в момент передачи имущества — до введения моратория. Следовательно, обязательства компании не текущие и на них должны распространяться ограничения.

Для ответа на вопрос о применении моратория Верховный суд посмотрел на природу лизингового платежа. Арендные (текущие) и лизинговые платежи существенно различаются, указал ВС. Арендные платежи — систематический доход собственника, зависящий от нахождения вещи у арендатора, тогда как лизинговые платежи устанавливаются по принципу окупаемости изначальных вложений лизингодателя. Следовательно, обязательство лизингополучателя возвратить полученное финансирование и уплатить вознаграждение возникает в момент получения предмета лизинга в пользование, а значит, мораторий на нарушения договора должен действовать. В итоге ВС отменил решения вышестоящих инстанций и оставил в силе акт АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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