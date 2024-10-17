ВС определит основания для выкупа публичных участков

Компания хотела выкупить участки, которыми владела на праве бессрочного пользования. Администрация отказала, и фирма обратилась в суд. Три инстанции удовлетворили требование. Проигравшая сторона подала жалобу в экономколлегию, так как компания не доказала, что использовала землю по целевому назначению.

Предприятие «Житково» пользовалось земельными участками сельхозназначения. В 1992 году глава местной администрации подтвердил за одноименной компанией-преемником бессрочное право. Впоследствии она обратилась с заявлением о выкупе этих участков. В 2022 году комитет по управлению имуществом отказал ввиду отсутствия доказательств ведения сельскохозяйственной деятельности. Фирма посчитала такой вывод ошибочным и обратилась в арбитражный суд, чтобы принудить администрацию к продаже участков (дело № А56-126323/2022).

Первая, апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили требования «Житкова». Как следует из материалов дела, суды исходили из того, что приобретение сельхозорганизациями права собственности на земельные публичные участки допускается. Но необходимо соблюдение двух требований: наличие права бессрочного пользования и соблюдение целевого назначения. Доказывая первое, фирма представила документы 1990-х годов, а второе — договоры подряда с главой фермерского хозяйства об оказании сельхозуслуг: посева семян, рекультивации земли, заготовки сена. Суды посчитали, что договоры и акты подтверждают статус сельскохозяйственной организации, поэтому «Житково» вправе переоформить права в отношении 53 спорных земельных участков.

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Комитет обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. В ней он отмечает, что право на выкуп земли дается, если соблюдается целевое назначение и производится сельхозпродукция. Компания не предоставила достаточных доказательств. Договоры подряда якобы, напротив, говорят о долгом неиспользовании участков, исходя из характера предоставленных работ. Посев семян, рекультивация земли и заготовка сена явно направлены на восстановление запущенного состояния земли, считает комитет. Помимо прочего, по мнению заявителя, суды неверно распределили бремя доказывания.

Экономколлегия оценит доводы комитета 7 ноября, жалобу на рассмотрение передала судья Ирина Грачева.

Даниил Панков