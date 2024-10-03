ВС определил приоритет расходов на содержание заложенного имущества банкрота

Экономколлегия разрешила двухлетний спор между конкурсным управляющим и залоговым кредитором.

Старейший металлургический завод Кемеровской области в Гурьевске «ГМЗ» начал банкротиться в 2014 году (дело № А27-18417/2013). Спустя восемь лет заложенные цеха градообразующего предприятия продали.

Практика КС подтвердил налоговый приоритет при продаже залога банкрота

Конкурсный управляющий Сергей Рогов посчитал, что за время банкротства завод потратил более 2 млрд руб. на ремонт и содержание 11 зданий. Это расходы шли на охрану, страховку, отопление, налоги. Все они должны быть возмещены до распределения прибыли с продажи заложенного имущества, посчитал управляющий. Залоговый кредитор не согласился с этим и обратился в суд, утверждая, что погашение затрат на обслуживание имущества в приоритетном порядке нарушает его права.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону управляющего, снизив расходы до 1,5 млрд руб. Апелляция отметила, что имущество должника — связанный комплекс земельных участков, строений, коммуникаций и оборудования, требующий постоянного обслуживания и ремонта. Неисправность любого из объектов может привести к остановке всего комплекса, поэтому усилия управляющего оправданны.

Суд округа, напротив, защитил залогового кредитора. Кассация указала, что такое решение нарушает права и интересы кредитора, ведь, по сути, за его счет уплачиваются налоги и прочие расходы для реальной работы бизнеса, а не просто содержания имущества. Поэтому несправедливо возлагать такие расходы на одного залогодержателя.

Новая позиция не устроила ни конкурсного управляющего, ни должника. Они просили экономколлегию оставить в силе решения нижестоящих судов и подчеркивали, что без реальной эксплуатации имущества сохранить предмет залога было нельзя: простой не только снизил бы цену комплекса, но и сделал бы невозможной работу градообразующего предприятия в будущем.

Тройка судей под председательством Ирины Букиной прислушалась к доводам заявителей. В итоге суд отменил решение кассации и вернул силу актам суда первой и апелляционной инстанции. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

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