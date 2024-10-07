Власти РФ вводят новые меры против серого импорта

Для этого планируется запустить систему, которая будет отслеживать теневой ввоз для борьбы с неуплатой НДС. Если нововведения заработают, то госбюджет дополнительно соберет на этом 150 млрд руб.

Как указано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025–2027 годы, правительство уже готовит к запуску механизм против «ложного транзита», сообщает РБК со ссылкой на Минфин.

В рамках «ложного транзита» недобросовестные импортеры избегают уплаты налога, составляющего 10 или 20% в зависимости от категории товара, — грузы оформляются как транзитные (с нулевым НДС) и реализуются уже внутри страны. Подобные схемы часто использует малый и средний бизнес для сбыта электроники, алкоголя, табачной продукции и одежды люксовых брендов по более низким ценам, чем у других поставщиков.

Предполагается, что новая система прослеживаемости товаров на всем пути следования поможет искоренить обман и собрать 150 млрд руб. за счет уплаты НДС на такой импорт.

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