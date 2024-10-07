Понедельник , 7 октября 2024

Власти РФ вводят новые меры против серого импорта

Zel Экономика

Для этого планируется запустить систему, которая будет отслеживать теневой ввоз для борьбы с неуплатой НДС. Если нововведения заработают, то госбюджет дополнительно соберет на этом 150 млрд руб.

Как указано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2025–2027 годы, правительство уже готовит к запуску механизм против «ложного транзита», сообщает РБК со ссылкой на Минфин.

В рамках «ложного транзита» недобросовестные импортеры избегают уплаты налога, составляющего 10 или 20% в зависимости от категории товара, — грузы оформляются как транзитные (с нулевым НДС) и реализуются уже внутри страны. Подобные схемы часто использует малый и средний бизнес для сбыта электроники, алкоголя, табачной продукции и одежды люксовых брендов по более низким ценам, чем у других поставщиков.

Предполагается, что новая система прослеживаемости товаров на всем пути следования поможет искоренить обман и собрать 150 млрд руб. за счет уплаты НДС на такой импорт. 

  • Право.ru

pravo.ru

Смотреть также

Минфин высказался против налога на сверхприбыль банков

Министерство разработало отрицательное заключение на такой законопроект. Поправками предусматривается налог в размере 10%. Министерство финансов …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2024, All Rights Reserved