Суддеп рассказал, что обсуждали на заседании президиума Совета судей

Zel Экономика

Среди поднятых вопросов — поправки к законам «О статусе судей» и «Об органах судейского сообщества», развитие электронного правосудия, создание в структуре департамента нового управления, ответственного за госзакупки.

В среду, 9 октября, в Уфе прошло выездное заседание президиума Совета судей. Среди обсуждаемых вопросов — внесение изменений в закон «О статусе судей» о реализации гарантий независимости судей, совершенствовании институтов их отставки и дисциплинарной ответственности.

Еще один вопрос касался внесения поправок в ФЗ «Об органах судейского сообщества» о нормативном регулировании возможности советов судей оспаривать решения квалификационных коллегий судей.

Как рассказали в Судебном департаменте при Верховном суде, отчет его представителей касался строительства, ремонта и содержания зданий судов, работы по созданию ведомственной судебной охраны, реализации госконтракта на добровольное медицинское страхование судей, улучшения сайтов судов, внедрения электронных архивов. 

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Еще участники заседания обсудили эффективность расходования бюджетных средств, информационную безопасность и развитие электронного правосудия, разработку технической базы судов. Члены Совета судей поддержали инициативу главы Суддепа Владислава Иванова о создании в структуре департамента управления, ответственного за проведение госзакупок.

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