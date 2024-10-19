Суддеп поделился статистикой СОЮ по уголовным делам за полугодие

Самые значимые цифры в сравнении с 2023 годом.

Всего за первые шесть месяцев 2024 года было зарегистрировано около 347 000 дел, из которых по существу рассмотрено примерно 320 000 дел, — почти в два раза меньше чем за первое полугодие 2023 года, — 580 000 дел. Еще 148 596 дел (181 637, 2023 год) находятся на рассмотрении.

В рамках первой инстанции были осуждены 268 657 человека, — в прошлом году число составило 295 090. В отношении 63 580 разбирательства были прекращены по разным основаниям, 900 оправдали. В 2023 году — 72 080 и 966 соответственно.

Большинство уголовных дел, как и в прошлом году, рассмотрели в срок от полутора до трех месяцев — 77 616 против 83 889. От трех месяцев до года — 58 640 против 66 942. Дольше трех лет рассматривалось 143 дела из оконченных в первом полугодии 2024 года и 120 дел — 2023 года.

Касаемо самых распространенных преступлений также особо ничего не поменялось. Ими остались:

кража — 64 729 осужденных (79 376, 2023 год),

незаконные действия с наркотиками — 35 726 (38 314, 2023 год),

нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта 26 391— (30 223, 2023 год).

Среди видов наказаний по-прежнему лидируют лишение свободы (77 854), условное осуждение к лишению свободы (58 927), штрафы (40 131) и обязательные работы (33 640).

В отношении субъектов преступления показатели варьируются уже сильнее: трудоспособные люди, лишенные постоянного источника дохода — 147 581 (170 271, 2023 год), ранее судимые — 85 783 (100 383, 2023 год) и люди в состоянии алкогольного опьянения — 55 319 (65 950, 2023 год). Также суды первой инстанции вынесли приговор 43 519 (44 784, 2023 год) женщинам, 5 025 (36 868, 2023 год) людям, совершившим преступление в организованной группе и 10 525 (11 190, 2023 год) иностранцам.

С начала года апелляционные суды успели изучить 171 012 жалоб, —практически как в 2023 году — 174 739. Из них 61 481 (64 217, 2023 год) — на обвинительные приговоры. Всего отменено и изменено 4 277 и 8 868 обвинительных приговора и 339 — оправдательных. В 2023 году — 4 592, 9286 и 413 соответственно.

Суды кассационной инстанции рассмотрели 16 327 жалобы и представления, — против 49 894 за 2023 год, отменив 896 (1235, 2023 год) обвинительных приговоров первой инстанции и 631 (856, 2023 год) — апелляционной. Также было изменено 1210 и 973 приговора соответственно (2035 и 1454, 2023 год). Ещё 36 приговоров отменили (54, 2023 год).

Арина Ахуба