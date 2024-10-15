Суд отказался приостановить взыскание €238,6 млн с Deutsche Bank

Zel Экономика

Заявитель не привел объективных обстоятельств, препятствующих повороту исполнения обжалуемых судебных актов в случае их отмены.

Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил ходатайство Deutsche Bank Aktirngesellschaft о приостановлении исполнения решения о взыскании €238,6 млн в пользу «Русхимальянса» (№ А56-60809/2023). 

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Ответчик обратился в АС округа с кассационной жалобой на решение суда первой инстанции и постановление апелляционной. Одновременно он подал ходатайство, в котором попросил приостановить исполнение этих документов. Банк сослался на невозможность или затруднительность поворота исполнения оспариваемых судебных актов из-за крупной взысканной суммы. Окружной суд отклонил ходатайство, поскольку посчитал, что заявитель «не привел и документально не подтвердил наличие объективных обстоятельств, препятствующих повороту исполнения обжалуемых судебных актов в случае их отмены или изменения судом кассационной инстанции». 

Спор «Русхимальянса» и Deutsche Bank связан с немецкой Linde, которая разорвала контракт на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Немецкий партнер вышел из совместного проекта из-за санкций Евросоюза и не вернул деньги. После этого «Русхимальянс» подал иск, в котором потребовал взыскать убытки по контракту и проценты с немецкой Linde GmbH и ирландской Linde PLC (дело № А56-129797/2022). Дополнительно предприятие потребовало от немецких банков выплатить гарантии за срыв контракта. Deutsche Bank оказался в числе этих кредитных организаций.

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