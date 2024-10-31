США ввели новые санкции против РФ

Под ограничения попали пять замминистров обороны РФ и еще более 200 физических и юридических лиц из 17 юрисдикций.

Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, которые причастны к поставкам в Россию передовых технологий и оборудования для военных целей, сказано в пресс-релизе министерства. Ограничения затрагивают российских импортеров и производителей ключевых ресурсов для военно-промышленной базы России.

В частности, под санкции попали пять замминистров обороны: Анна Цивилева, Александр Фомин, Павел Фрадков и Виктор Горемыкин. Кроме них ограничения наложили на главу «Трансмашхолдинга» и еще 26 физических лиц из Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили.

Санкции Великобритания ввела новые санкции

Санкции затронули и некоторые энергетические российские компании, например дочек госкомпании «Росатом» — «Росатом Цифровые решения» и «Росатом микроэлектроника».

Дополнительно Минфин США указывает, что этот пакет направлен против обширных сетей по уклонению от санкций в 17 юрисдикциях, включая Индию, Китай, Швейцарию, Таиланд и Турцию. Отдельно в списке указаны китайские компании, которые экспортируют в Россию товары двойного назначения.

Ранее Бюро промышленности и безопасности ввело экспортные ограничения в отношении 40 компаний из разных стран мира, которые поставляют России американскую микроэлектронику в обход санкций.

Право.ru