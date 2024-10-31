Нидерланды отказались извещать россиян о судебном процессе

Власти страны перестали соблюдать обязательства по взаимной правовой помощи: направлять запросы, повестки и справки о явке в суд.

Нидерланды перестали оказывать и запрашивать правовую помощь, а прокуратура страны отказывается от сотрудничества. В результате возникают сложности в трансграничных судебных разбирательствах, особенно по уголовным делам, сообщает телеграм-канал The Sanctions Law.

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Это подтвердила и адвокат Хелеен овер де Линден, представляющая интересы россиян в делах об оспаривании санкций, со ссылкой на слушания по своему делу. Голландская прокуратура, по ее словам, решила больше не направлять запросы, повестки и справки о явке в суд. По мнению юриста, это нарушает обязательства по «Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам» 1965 года. Такая позиция не соответствует целям санкций и приводит к тупику: суд не может вынести решение по существу.

Так, в деле о трансграничном расторжении брака 29 апреля 2022 года голландец подал заявление в Амстердамский окружной суд. Но прокуратура не направила запрос в Россию. Мужчине пришлось пересылать его заказным письмом по почте, а доказательством о надлежащим извещении стала переписка в мессенджере. Как следует из материалов дела, суд, учитывая обстоятельства, признал что заявитель приложил все разумные усилия, чтобы проинформировать супругу о разбирательстве (дело № C/13/715799/FA RK 22-2002).

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