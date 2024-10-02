Потенциальный размер ответственности — более 4,6 млрд руб.

АС Поволжского округа поддержал решения о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления «Нижневолжского коммерческого банка» («НВКбанка») Владимира Кравцева (дело № А57-2747/2020).

Как уточнили в Агентстве по страхованию вкладов, потенциальный размер субсидиарки превышает 4,6 млрд руб. Точная сумма станет известна по окончанию расчетов с кредиторами. Поводом для ответственности стало неприятие мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

ЦБ отозвал лицензию у «НВКбанка» в 2020 году. В качестве причины назвали систематическое занижение размера резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Более 65% кредитного портфеля «НВКбанка» составляли проблемные ссуды. В том же году кредитную организацию признали банкротом.

В июле 2024-го Кравцеву, трем сотрудникам банка и девятерым соучастникам вынесли приговоры по делу о хищении банковских денег путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Бывший председатель правления «НВКбанка» получил шесть лет лишения свободы, остальные фигуранты — от 2,5 до 5 лет.

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