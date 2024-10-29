Канада сняла санкции с экс-топа «Газпромбанка»

Власти страны приняли такое решение в отношении Дениса Камышева в ответ на его заявление.

Канадское правительство опубликовало решение об исключении бывшего вице-президента и члена правления «Газпромбанка» Дениса Камышева. Как сообщается в самом пресс-релизе, поправка исключает его из санкционного списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения.

Санкции Экс-топ «Газпромбанка» и совладелец Globaltrans оспаривают санкции

Канада ввела санкции против банка 25 февраля 2022 года. По данным издания Frank, бывший топ-менеджер покинул кредитную организацию в апреле того же года, а также вышел из состава правления «в связи с решением заняться собственными бизнес-проектами в области консультирования», так как до этого работал партнером практики в компании «Эрнст энд Янг». 29 сентября 2022-го канадские власти внесли Камышева в санкционный список в качестве из руководителей российской кредитной организации, находящейся под ограничительными мерами.

В феврале 2024 года МИД Канады публиковал решения об отмене санкций против четверых россиян:

Ольги Айзиман — бывшей супруги одного из основных акционеров «Альфа-Групп» Михаила Фридмана;

Сергея Мальцева — экс-заместителя председателя правления Сбербанка;

Александры Бурико — бывшего исполнительного директора группы «Русал»;

Александра Душко — экс-главы финансово-экономического департамента «Газпрома».

Как сообщал телеграм-канал The Sanctions Law, бывший Камышев подал иск об исключении его из списка главе МИД Канады 8 августа (дело № T-2065-24). С того момента он также оспаривает американские санкции в федеральном суде.

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