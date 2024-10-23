Госдума повысила некоторые госпошлины с 2025 года

В два раза повышаются госпошлины за регистрацию прав на предприятие как на имущественный комплекс, регистрацию договора аренды и прав общей долевой собственности.

22 октября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Поправки предусматривают повышение некоторых госпошлин.

Так, пошлина за государственную регистрацию прав на предприятие как на имущественный комплекс увеличивается с 0,1 до 0,2% от стоимости имущества. Дополнительно повысили максимально возможный размер обязательного платежа с 60 000 до 1 млн руб. Пошлину нужно уплатить при постановке прав на кадастровый учет и при государственной регистрации прав и их перехода, а также при регистрации сделок с ограничением прав и обременений.

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Дополнительно поправки предусматривают повышение государственной пошлины за регистрацию прав общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимость, входящую в паевой инвестиционный фонд. Эта пошлина увеличится в два раза: с 22 000 до 44 000 руб.

Такое же увеличение предусмотрели для пошлины за государственную регистрацию договора аренды, если такой договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости. Для физических лиц сумма вырастет с 2000 до 4000 руб., а организациям нужно будет заплатить 44 000 руб. вместо текущих 22 000. Если стороны изменяют или расторгают договор аренды, то пошлина составит 700 руб. для граждан и 2000 — для юридических лиц.

Законопроект № 727330-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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