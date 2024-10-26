FATF не стала включать Россию в черный список

Zel Экономика

Группа не нашла для этого объективных причин. Но членство России в организации все так же приостановлено.

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в свои штрафные списки. В итоговом коммюнике, опубликованном после завершения пленарной сессии организации в Париже, указано только о сохранении приостановки членства России в FATF (приостановлено с февраля 2023 года) и о рисках обхода санкций.

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В черный список FATF попадают страны и юрисдикции, в которых найдены «стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Сейчас в списке только три страны: Иран, Северная Корея и Мьянма.

За добавление России в черный список выступала Украина. Но против высказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР, сообщили в Reuters.

Если бы Россию все-таки включили в черный список FATF, то подавляющее большинство зарубежных банков отказались бы обрабатывать платежи, связанные с Россией. О том, что международная организация будет рассматривать этот вопрос, сообщало издание Politico.

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