ФАС обнаружила нарушения в рекламе Сбербанка

По мнению ведомства, кредитная организация использовала некорректное сравнение, освещая финансовые услуги.

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу Сбербанка. Как следует из пресс-релиза ведомства, маркетинговые материалы содержали следующие слова: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная сберкарта». ФАС посчитала, что реклама направлена на получение необоснованных преимуществ перед конкурентами банка. Более того, она нарушает соответствующее законодательство, так как использует сравнительную характеристику и указание на превосходство товара над продукцией других участников рынка (п. 1 ч. 2 ст. 5 закона «О рекламе»).

Антимонопольная служба выдала предписание кредитной организации. Если последняя не исполнит требования ведомства и не устранит нарушения, ей грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб. (ст. 14.3 КоАП).

Новости ФАС В ФАС выступили за повышение штрафов за нарушения в рекламе финуслуг

В конце сентября представители ведомства обсудили возможность увеличения штрафов за нарушения в рекламной сфере. «Этого, безусловно, недостаточно, потому что выгода от продвижения банковских продуктов и привлечения новых клиентов перекрывает такие «расходы». Я считаю, что штрафная вилка по таким нарушениям могла бы составлять 3–5 млн руб. В любом случае речь должна идти именно о миллионах рублей», — сказала заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова.

По ее словам, банки могут беспокоиться из-за штрафов потому, что они приводят к репутационным издержкам и привлекают внимание к деятельности кредитных организаций, поскольку люди пишут не только в ФАС, но и депутатам, сенаторам. Также она отметила, что количество жалоб и обращений растет. Это, по ее мнению, может стать причиной новой законодательной инициативы. Свое мнение по поводу размеров штрафов замглавы ФАС высказала во время разговора о том, какие нарушения в рекламе фиксирует орган. Значительная часть касается финансовых услуг — 15% от общего числа за полгода. Банки не уточняют существенные условия своих продуктов, сообщая потребителям только о привлекательных аспектах.

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