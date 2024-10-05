Эльману Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Бывший адвокат уже отказался сотрудничать со следствием в рамках расследования этого дела.

Об этом рассказали журналисты ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил: «Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В свою очередь бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием».

Процесс Экс-адвокат Пашаев пожаловался на особо крупное мошенничество

Пашаева задержали осенью этого года. Юрист пообещал Алексею Блиновскому за 46 млн руб. освободить их с супругой от уголовной ответственности. Московский гарнизонный военный суд отправил экс-адвоката в СИЗО до 15 ноября. По этому делу уже допросили трех свидетелей, сбор доказательств причастности обвиняемого продолжается.

Еще сегодня стало известно о намерении экс-адвоката восстановить утерянный статус — Пашаева шесть раз лишали адвокатского статуса. Незадолго до задержания он подал документы в Федеральную палату адвокатов с просьбой снова сдать экзамен на получение статуса адвоката. «Мы получили ходатайство Пашаева о разрешении пройти экзамен. Шансов у него снова получить статус адвоката нет» — рассказали ТАСС в пресс-службе ФПА.

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