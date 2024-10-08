АСГМ взыскал 1,3 млрд руб. в пользу российской «дочки» Google

Столько удалось выиграть конкурсному управляющему обанкротившейся «Гугл» с рекламного агентства «Оккам Ум». Процесс АСГМ взыскал с рекламного агентства 432 млн руб. в пользу «дочки» Google

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск российской «Гугл» к рекламному агентству «Оккам Ум» (бывшая Dentsu Russia). Как следует из карточки дела, суд взыскал с ответчика 1,1 млрд руб. задолженности по оплате рекламных услуг и 177 млн руб. процентов. Мотивировочная часть решения пока не опубликована (дело № А40-71047/2024).

Конкурсный управляющей обанкротившейся «дочки» Google Валерий Таляровский ранее дважды просил суд арестовать активы ответчика на его счетах в банках в пределах суммы иска, но оба раза получал отказ. Позже КУ обратился с апелляционной жалобой в 9-й ААС, который в сентябре принял обеспечительные меры.

Это не первое рекламное агентство, которое в судебном порядке обязали выплатить долг «дочке» Google. Ранее Таляровскому удалось взыскать в пользу «Гугла»:

499 млн руб. с «Лайон Коммьюникейшнз» (дело № А40-75981/2024);

432 млн руб. с «Артикс ИС» (дело № А40-71082/2024);

1,5 млрд руб. с «Эмджиком» (дело № А40-53577/2024).

В рамках процедуры банкротства «Гугла» головной компании не удалось оспорить взыскание с нее 9,5 млрд руб. в пользу дочерней. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Google International LLC на решение первой инстанции (дело № А40-126705/2022). В ней американская компания просила отменить акт о взыскании этой суммы в конкурсную массу дочернего «Гугла». По мнению представителей Google, АСГМ неверно истолковал цель выплат, так как если бы компания хотела списать деньги с баланса, то вывела бы их полностью.

Право.ru