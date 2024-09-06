Высшая квалифколлегия примет 20 отставок и изучит судейские жалобы

Об отставке просят шесть действующих председателей (большинство — из кассационных судов общей юрисдикции), шесть зампредов и восемь судей.

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала предварительную повестку заседания, которое пройдет с 16 по 20 сентября.

Отставки

В третий день заседания ВККС планирует принять 20 судейских отставок на основании подп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей». Оставить должности планируют шесть действующих председателей: Владимир Ажи, глава АС Республики Тыва, Василий Волошин из Третьего КСОЮ, глава Седьмого КСОЮ Сергей Минин, Михаил Тарасенко из Пятого КСОЮ, Александр Хижинский из Девятого КСОЮ и глава Четвертого КСОЮ Алексей Шишкин.

Еще несколько заявлений о прекращении полномочий поступили от заместителей председателей. Среди них — зампред Балтийского флотского военного суда Сергей Глухоедов, зампред АС Иркутской области Наталья Деревягина, Ирина Мильчина из 6-го ААС и Надежда Назырова из 11-го ААС, зампред АС Республики Бурятия Анна Хатунова и Александр Чернышев, заместитель председателя Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.

Об отставке ВККС просят восемь судей:

Елена Клат, судья АС Западно-Сибирского округа;

Владимир Лисицын, судья Саратовского гарнизонного военного суда;

Сергей Маркин из АС Северо-Западного округа;

Омар Омаров, судья Четвертого КСОЮ;

Айшан Таубаева из Жовтневого райсуда Мариуполя;

Аза Точиева, судья Третьего апелляционного суда общей юрисдикции;

Сергей Трухин из Шестого КСОЮ;

Ангелина Кузнецова из Артемовского райсуда Луганска.

О прекращении отставки ВККС попросили судья Перевальского райсуда ЛНР Денис Колотович и Андрей Котельников из Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда.

Судейские жалобы

Три дня заседания ВККС посвятит рассмотрению 12 судейских жалоб. Четверо заявителей недовольны отказами в рекомендации кандидатами на должности мировых судей, судей АС Кабардино-Балкарской Республики и Безенчукского райсуда Самарской области. Еще четверо судей пожаловались на оставление их в ранее присвоенных квалификационных классах. Еще судьи подали жалобы на привлечение к дисциплинарной ответственности в виде замечания и прекращение отставки. Также ВККС рассмотрит обращение Президиума Совета судей о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя председателя 3-го ААС Алексея Макарцева.

Другие вопросы

ВККС планирует рассмотреть и другие вопросы, в частности утвердить состав дисциплинарных коллегий судей ВС Карачаево-Черкесской Республики, ВС Республики Марий Эл, Брянского и Новгородского областных судов. Еще коллегия планирует провести квалификационную аттестацию судей и рассмотреть их ходатайства о даче разрешения на принятие наград и почетных званий.

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