Понедельник , 2 сентября 2024

ВС отменил невыгодный для компании договор аренды

Zel Экономика

Участник фирмы настаивал, что ее гендиректор заключил договор аренды на нерыночных условиях, но выгодных для него самого. Три инстанции не обнаружили ущерб для компании от сделки, но ВС решил по-другому.

Компания «Далпорт Сити СПб» и участник общества Кирилл Ласкин спорили о признании недействительным договора аренды нежилого помещения в Санкт-Петербурге площадью 187 м², ежемесячная оплата по которому составляла 45 000 руб. Ласкин оспаривал сделку, утверждая, что гендиректор Олег Николаев заключил ее на невыгодных условиях с аффилированным лицом — бывшим менеджером группы компаний «Далпорт». Истец утверждал, что по договорам субаренды менеджер получил в 36 раз больше, чем заплатил сам.

Три инстанции отказали ему в иске, посчитав недоказанным факт заключения договора на указанных истцом условиях и причинение ущерба обществу.

В жалобе в Верховный суд Ласкин настаивал на фактической аффилированности ответчиков, подтверждая это совместным использованием ими IP-адресов, нерыночными условиями аренды и субаренды помещений, а еще решением по другому делу. В подкрепление позиции заявитель ссылался на правовые позиции ВС о необходимости анализа поведения лиц, предположительно входящих в одну группу, даже если формальных признаков аффилированности не выявлено (дело № А56-89726/2022).

Практика Взыскать долг и расторгнуть договор: практика по коммерческой аренде

ВС согласился с доводами жалобы, отменил отказные решения нижестоящих инстанций и вернул дело в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение. Аналогичное решение экономколлегия приняла и в деле № А56-33796/2022, тоже инициированном Ласкиным. В нем рассматривались сходные обстоятельства и доводы истца, у которого был конфликт с другим бизнес-партнером. Мотивировочные части определений по этим делам будут опубликованы позднее.

  • Екатерина Ткаченко
  • Верховный суд РФ
  • Экономколлегия ВС

pravo.ru

Смотреть также

Несколько банков Казахстана приостановили обслуживание переводов «Золотой короны»

Такое решение приняли четыре кредитные организации. Казахстанские Freedom Bank, HalykBank, Bank RBK и Евразийский банк …

Добавить комментарий

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта uchalinka.ru. Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт uchalinka.ru. Ознакомьтесь с правилами сайта . Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.
© Copyright 2024, All Rights Reserved