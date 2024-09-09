ВС не увидел связь между алиментным обязательством и передачей бизнеса

Во время развода супруг-учредитель передал часть бизнеса своему родственнику. Жена попыталась оспорить сделку. Она уверяла, что так муж пытается уйти от уплаты алиментов. Нижестоящие суды не пришли к единому мнению, но экономколегия поставила точку в споре.

Олег Левчук за восемь лет до брака с Татьяной Зашихиной создал компанию «Возрождение». Супруги прожили вместе четыре года и развелись в ноябре 2021-го. Из-за наличия общего ребенка бракоразводный процесс проходил через суд и растянулся на полтора месяца. За пять дней до официального расторжения брака Левчук решил за счет вклада третьего лица увеличить уставный капитал компании. В результате в состав учредителей вошел его двоюродный брат Сергей Майоров. Внесенные 90 000 руб. дали ему 90% долю в компании, а 10% остались за первоначальным владельцем — Левчуком (дело № А19-24434/2022).

Ссылаясь на отсутствие ее согласия, экс-супруга попыталась оспорить сделку братьев. Она утверждала, что единственная цель увеличения капитала — уклонение от уплаты алиментов: размер доли влияет на выплату дивидендов и доход бывшего супруга, четверть которого по решению суда он должен перечислять на содержание их общего ребенка.

АС Иркутской области удовлетворил требования. Суд почитал сделку притворной и экономически нецелесообразной, ведь она совершена в период бракоразводного процесса без согласия Зашихиной и прикрывает собой отчуждение 90% доли компании. Апелляция отменила это решение. Компанию нельзя считать общим имуществом супругов, указал 4-й ААС. Следовательно, супруга не вправе заявлять возражения. Кроме того, согласно бухгалтерским данным дивиденды не регулярны и зависят от прибыли компании. Поэтому считать, что таким способом супруг пытается уклоняется от алиментов, нельзя.

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Кассация поддержала решение суда первой инстанции. Суд округа отметил недобросовестность Левчука и указал, что увеличение уставного капитала — это сделка по распоряжению общим имуществом супругов, и она противоречит нормам семейного права. Левчук попробовал оспорить решение кассации в Верховном суде. Он настаивал, что у экс-супруги нет законного интереса оспаривать эту сделку: компания зарегистрирована до брака и в результате увеличения капитала имущественное положение Зашихиной не изменилось.

ВС обратил внимание, что первая и кассационная инстанция проигнорировали юридически значимое обстоятельство: 100% доли в компании — это не общее совместное имущество супругов. Так, единоличным участником фирмы был Левчук с момента ее создания в 2009 году, а брак заключен лишь в 2017-м. Кроме того, суды не оценивали факт отсутствия в период брака вложений со стороны Зашихиной, увеличивающих стоимость компании, и возможность признания 100% доли фирмы общим имуществом. Кроме того, Зашихина не доказала, что при ведении бизнеса Левчук использовал совместно нажитые с ней в браке средства, как и то, что результатом спорной сделки стало уменьшение размера алиментов.

«С учетом изложенного денежные средства, подлежащие выплате Левчуку в связи отчуждением части своей доли Майорову, нельзя признать доходом, полученным по заключенным в соответствии с гражданским законодательством договорам при осуществлении им трудовой или экономической деятельности, поскольку фактически являются компенсацией за принадлежащую ему до регистрации брака долю в уставном капитале», — заключил ВС, отменил решение первой инстанции и постановление суда округа, оставив в силе апелляционное постановление.

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