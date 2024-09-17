ВККС выбрала председателей арбитражных судов

Рекомендации получили все кандидаты, не считая тех, кто еще перед началом заседания Высшей квалифколлегии отозвал свои заявления.

На пост председателя АС Западно-Сибирского округа рекомендовали зампреда этого суда, выпускника Уральской юракадемии Константина Забоева. Он пришел в судейский корпус почти четверть века назад из адвокатуры. В Окружном суде трудится с 2015 года. Его супруга Елена Забоева работала судьей Тюменского областного суда, а в 2022-м году ушла в почетную отставку. Другие родственники кандидата никак не связаны с юридической сферой. Члены ВККС, не уточняя подробностей, спросили у претендента о жалобе, которую написал на него судя Василий Тихомиров. Забоев назвал это местью коллеги, которого не поддержал при переназначении главой судебного состава. Представителей Высшей квалифколлегии такой ответ устроил.

Выпускник юрфака СПбГУ Эрдэм Доржиев близок к тому, чтобы сохранить пост главы 4-го ААС. Он работает в этом суде уже 18 лет: на протяжении двух сроков подряд занимал там пост зампреда, а в 2018-м возглавил. У него спрашивали о дочери супруги от первого брака, которая вышла замуж за словака и живет в Праге. Доржиев признался, что с девушкой почти не общается и негативно относится к ее проживанию за границей. В Чехии он сам ни разу не был. В итоге Доржиева рекомендовали.

На второй срок руководить 6-м ААС одобрили кандидатуру Андрея Кривощекова, который в 1990-е годы работал в налоговой полиции. Он начал работу в судебной системе в нулевые годы с должности помощника судьи АС Еврейской автономной области. 15-й ААС возглавит получивший рекомендацию Роман Калуцких. Сейчас он работает зампредом АС Северо-Кавказского округа, а до этого три года успел побыть судьей АС Центрального округа.

Судьи ВККС рекомендовала руководителей СОЮ и АС

На повышение идет Кирилл Логинов — отец троих детей, который с 2014 года возглавляет судебный состав коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений АС Нижегородской области. Его рекомендовали в председатели АС республики Мордовия. Одобрение от членов ВККС получил и Владимир Калугин, который собирается возглавить Арбитражный суд Удмуртской Республики. В 2000-е годы он сделал успешную карьеру в системе МВД, пройдя путь от следователя районного ОВД до начальника следственного управления УВД. С 2011 года работал судьей АС Пермского края, а два года назад перешел в Уральскую кассацию.

АС Чеченской республики возглавит Лечи Межидов, который работает там с 2011 года. Он специализируется на рассмотрении банкротных дел, правда, показатели его работы хуже, чем в среднем по суду. Такая статистика не помешала ему получить рекомендацию.

Нынешнего зампреда 17-го ААС Валерия Голубцова рекомендовали в руководители Арбитражного суда Пермского края. Его супруга Юлия Голубцова тоже была судьей, она семь лет назад ушла в отставку, чтобы избежать конфликта интересов и спокойно воспитывать несовершеннолетнюю дочку.

Зеленый свет на второй срок во главе Арбитражного суда Тамбовской области получила Оксана Соловьева. Ее супруг трудится пилотом «Аэрофлота», а дочь учится МГИМО. Вопросы у членов ВККС вызвало только место проживание брата мужа: он живет и работает в Великобритании. Соловьева пояснила, что мужчина еще в начале нулевых уехал туда учиться, а потом решил остаться насовсем и сейчас работает там инженером.

Двое кандидатов на руководящие должности отозвали свои заявления перед сегодняшним заседанием без объяснения причин. Речь идет про Татьяну Кезик, которая собиралась продолжить возглавлять Арбитражный суд Республики Карелия и Наталью Хайдып, метившую в председатели Арбитражного суда Республики Тыва.

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