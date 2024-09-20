ВККС открыла восемь вакансий

Zel Экономика

Требуются два заместителя председателя и шесть судей.

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала два сообщения об открытии восьми вакансий. Требуются:

  • два судьи в 8-й ААС;
  • судья в 13-й ААС;
  • судья в 21-й ААС;
  • заместитель председателя в Пятый кассационный суд общей юрисдикции;
  • судья в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции;
  • судья в АС Московского округа;
  • заместитель председателя в АС Омской области.

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Кандидаты на должности могут подать документы по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105 и 122. С понедельника по четверг это можно сделать с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45.

Необходимо предоставить заявление и анкету с информацией о себе, результаты квалификационного экзамена и характеристики с предыдущих мест работы. Еще потребуются копии документа, удостоверяющего личность, диплома о высшем образовании и трудовой книжки.

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