ВККС открыла восемь вакансий

Требуются два заместителя председателя и шесть судей.

Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала два сообщения об открытии восьми вакансий. Требуются:

два судьи в 8-й ААС;

судья в 13-й ААС;

судья в 21-й ААС;

заместитель председателя в Пятый кассационный суд общей юрисдикции;

председателя в Пятый кассационный суд общей юрисдикции; судья в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции;

судья в АС Московского округа;

заместитель председателя в АС Омской области.

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Кандидаты на должности могут подать документы по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр. 4, каб. № 105 и 122. С понедельника по четверг это можно сделать с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45.

Необходимо предоставить заявление и анкету с информацией о себе, результаты квалификационного экзамена и характеристики с предыдущих мест работы. Еще потребуются копии документа, удостоверяющего личность, диплома о высшем образовании и трудовой книжки.

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