ВККС отберет претендентов на должности в судах

Заседание Высшей квалифколлегии пройдет с 16 по 20 сентября. Второй и четвертый день посвятят рассмотрению заявлений от кандидатов на посты председателей, зампредов и судей.

17 и 19 сентября Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявления от претендентов на должности председателей, зампредов и судей, включая суды присоединенных регионов. В частности, Мария Козлова и Екатерина Перова хотят получить рекомендацию на пост судьи Запорожского облсуда. Ринат Мударисов намерен возглавить Артемовский горсуд ДНР, а Марина Палатова — Будденовский межрайонный суд Донецка ДНР.

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ВККС рекомендует кандидатов на должности судей Верховного суда 6 сентября, 17:25

Никита Бирючков откликнулся на вакансию председателя Докучаевского горсуда Донецка, а Мария Гуляева и Гиляна Мушаева — зампреда Будденовского межрайонного суда Донецка. Ольга Егорова претендует на пост зампреда Горловского горсуда ДНР.

В военные суды хотят устроиться 14 человек. В частности, Михаил Путиловский — соискатель на должность судьи апелляционного военного суда, Александр Черноротов — Центрального окружного военного суда, Дмитрий Иванов — 2-го Западного окружного военного суда.

Владимир Корниенко — кандидат на пост судьи АС Московского округа, Ирина Карсакова и Светлана Салтыкова — АС Северо-Западного округа. Анна Андриясова и Аветис Оганесян подали заявления на должность судьи Четвертого апелляционного СОЮ, а Василий Желонкин и Юлия Таранец — 10-го ААС. Всего в числе претендентов в арбитражные суды и СОЮ — более 40 человек.

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