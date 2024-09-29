Судья АС Петербурга объяснил, почему важен внешний вид литигатора

На круглом столе «Разговор без мантий» на III Казанском международном юрфоруме судьи арбитражных судов и СОЮ разных инстанций обсудили, какие факторы влияют на отношение к судебным юристам, участвующим в разбирательствах.

В первую очередь, участникам судебных процессов важно соблюдать дресс-код. Внешний вид должен соответствовать месту и времени, сказал Тимур Гиззятов, судья АС Республики Татарстан. Будет странно прийти на пляж в шубе, провел аналогию он. Илья Шевченко, судья АС Санкт-Петербурга и Ленобласти, сказал, что пустит в процесс и человека, одетого в шорты, сделав ему замечание о не самом корректном выборе наряда для участия в судебном заседании.

Честно скажу, как показывает практика, если человек прилично одет, то, скорее всего, у него и правовая позиция нормальная.

Илья Шевченко, судья АС Санкт-Петербурга и Ленобласти

При этом самое большое значение внешний вид имеет в суде присяжных, заметил Сергей Груздев — бывший судья Московского городского суда, ставший адвокатом. По его словам, «присяжные будут слушать того, кто им реально больше приятен и визуально вызывает доверие».

Более важное значение имеет то, как литигатор доводит до судьи позицию своего доверителя. Старайтесь выделить основную мысль и «подсвечивайте» важные тезисы, посоветовал Гиззятов. Право суд знает, поэтому работайте с доказательственной базой, делая акцент на главных обстоятельствах спора, поделился своей рекомендацией Шевченко.

Когда речь идет о подаче кассационной жалобы, то внимание нужно обращать уже не на подробное перечисление фактических обстоятельств, а на «больное место», которое действительно необходимо подсветить для понимания того, в чем именно ошиблись нижестоящие инстанции, сказал Владимир Самсонов, судья АС Поволжского округа. Жалобы размером с «Войну и мир» сложно читать, признался он. «И не нужно нам на заседании в кассации дословно зачитывать постановления пленумов», — резюмировала его коллега Альфия Иванова.

Алексей Малаховский