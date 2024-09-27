Судьи рассказали, когда и почему снижают размер судрасходов

На эту тему в рамках круглого стола «Разговор без мантий» на III Казанском международном юрфоруме высказался судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Изначально обсуждаемую тему затронул Сергей Груздев — бывший судья Московского городского суда, ставший адвокатом. Он подчеркнул, что юрист сам должен определять, сколько стоят его услуги на рынке. И добавил: «Если кого-то не устраивает цена, то недовольный доверитель пойдет к другому специалисту». При этом не слишком корректно уравнивать цену работы консультантов, которые специализируются на узких отраслях, тратятся на маркетинг и участвуют в рейтингах ведущих юрфирм, с теми, кто совсем далек от перечисленных направлений развития юрфирмы, высказался Вячеслав Косаков, управляющий партнер Legal Group NOVATOR Legal Group NOVATOR Федеральный рейтинг. группа Банкротство (споры mid market) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Уголовное право Профайл компании ×

Илья Шевченко, судья АС Санкт-Петербурга и Ленобласти, в ответ пояснил, что все же нужен контроль разумности взыскиваемых с проигравшей стороны судрасходов. По его наблюдениям, победители порой заявляют к взысканию суммы в несколько сотен тысяч рублей за типовую шаблонную и просто легкую работу.

Что касается места юрфирмы в том или ином юррейтинге: вы поймите, что суд оценивает реально проделанную работу юристов в рамках конкретного дела. Не спорю, что какой-то пласт вашей работы мы не видим, те же ваши затраты на маркетинг и продвижение юрфирмы. Отсюда и бывает порой недопонимание.

Илья Шевченко, судья АС Санкт-Петербурга и Ленобласти

Алексей Малаховский