Суд отклонил иск к актеру Деревянко на 14 млн руб.

Разбирательство из-за договора займа продолжалось год, и в итоге райсуд встал на сторону артиста.

В пятницу Измайловский райсуд Москвы отказался взыскивать 14 млн руб. с актера Павла Деревянко по требованию Сергея Николенко. Эту сумму обязали выплатить соответчика — Григория Мулузяна (дело № 02-0622/2024).

Николенко инициировал разбирательство в сентябре 2023 года. Он утверждал, что заключил договор займа с Деревянко и Мулузяном и передал им 5 млн руб. под 84% годовых. Актер подал встречный иск о признании соглашения незаключенным. Его требования в итоге удовлетворили.

Как рассказал адвокат артиста, руководитель практики сложных судебных споров Аронов и партнеры Аронов и партнеры Федеральный рейтинг. группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Уголовное право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) 19место По выручке на юриста 25место По количеству юристов 34место По выручке × Евгений Розенблат, в процессе удалось доказать, что Деревянко не было в том месте, где истец якобы передал деньги. Суду предоставили детализированную информацию от сотового оператора о звонках с привязкой к местности.

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Суд встал на сторону актера Деревянко по спору о расписке на $250 000 7 августа, 12:11

«Решение по данному делу в очередной раз подтверждает, что позиция г-на Николенко, изложенная во всех предъявленных к Павлу исках, опровергается собранными нашей командой доказательствами. Я убежден, что Павел Деревянко был намеренно введен в заблуждение и обманут истцом и вторым ответчиком», — сообщил адвокат Деревянко Александр Аронов.

Это не первое подобное разбирательство с участием актера за последнее время. В августе Басманный райсуд огласил решение по иску Жанны Якушкиной к Деревянко (дело № 02-0574/2024). Заявительница добивалась взыскания долга по займу. Истец ссылалась на расписку, говорила, что передала артисту $250 000 в надежде на прибыль от операций с криптовалютой, но в итоге ничего не получила. Ответчик подал встречный иск о признании договора займа незаключенным и выиграл. Адвокаты актера отмечали, что Якушкиной не было в России в день, когда якобы состоялась передача денег. Еще она не доказала финансовую возможность выдать спорную сумму и совершение действий по конвертации средств.

В 2023 году Деревянко стал потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. Актер познакомился с Мулузяном, который позиционировал себя как успешный криптобизнесмен, способный приносить ежемесячный высокий доход. Артист подпал под влияние и инвестировал личные сбережения в бизнес, которого, как оказалось, не существовало.

Когда Деревянко отдал деньги Мулузяну, последний уговорил актера взять кредиты, чтобы за счет этого избежать кассового разрыва. Криптобизнесмен мотивировал просьбу тем, что иначе Деревянко как крупный инвестор тоже прогорит из-за неминуемого дефолта. Еще Мулузян путем обмана вынудил актера подписать документы, которые, как выяснилось позже, были договорами займа на 150,5 млн руб. Об их существовании актер узнал лишь тогда, когда займодавец стал требовать от него исполнения обязательств, при этом никаких денег по договорам он не получал. После просьбы Мулузяна продать единственную квартиру для решения очередных вымышленных финансовых проблем «криптоимперии» Деревянко подал заявление в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело.

Право.ru