Суд оставил без изменений приговор по делу о хищении у ВЭБ.РФ

Осужденного — бывшего владельца компании «Сиблес Проект» Александра Нусса — признали виновным в мошенничестве и переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу на приговор бывшему владельцу «Сиблес Проект» Александру Нуссу по делу о хищении у ВЭБ.РФ. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

Ранее бизнесмена приговорили к девяти годам колонии со штрафом в 1 млн руб. за мошенничество и перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Следствие выяснило: в 2015 году Нусс, будучи руководителем неофициальной группы компаний «Малтат», вместе с подельниками похитил более 1,4 млрд руб., выделенных ВЭБ.РФ на создание производственного комплекса по глубокой переработке леса. Деньги «раскидали» по счетам аффицилированных лиц, а еще Нусс перевел €12 млн (более 770 млн руб.) за рубеж на счет нерезидента-иностранной компании. Сумму отправили с помощью фейковых документов под видом оплаты контракта по поставке технологического оборудования. «Сиблес Проект», между тем, даже не начал подготовку площадки для техники. Фирма бездействовала, когда поставщик не выполнил свою работу ни в срок, ни за его пределами. Заключенные контракты имели все признаки фиктивности.

Нусс отрицал вину, настаивая на том, что отношения носили гражданско-правовой характер. В качестве причин невыполнения условий кредита назвал управленческие ошибки и неисполнение обязательств со стороны контрагентов. Первую инстанцию эти доводы не убедили, она вынесла приговор в июне. «Сторона защиты с решением суда не согласилась и обжаловала его, сославшись на «недобросовестное поведение поставщика деревообрабатывающего оборудования», — рассказали в прокуратуре Красноярского края.

С доводами осужденного не согласился и краевой суд, он отклонил жалобу.

Право.ru