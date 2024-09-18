Инстанция признала, что ЕС учла не все обстоятельства разбирательства.

Суд ЕС аннулировал штраф Еврокомиссии для Google в €1,5 млрд, вынесенный в 2019 году из-за предположительного нарушения европейских норм.

Из публикации суда следует: с 2003 года корпорация управляет рекламной платформой AdSense. Она же разработала сервис для посредничества в онлайн-рекламе AdSense for Search (AFS), который позволяет издателям веб-сайтов получать часть доходов от размещения рекламы в сети.

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Чтобы использовать AFS, издатели могут заключить с Google соглашение об услугах. В нем были положения, ограничивающие или запрещающие показ рекламы от сервисов — конкурентов AFS. Google пришлось удалить или изменить их после того, как они стали предметом разбирательства Еврокомиссии. Она между тем обвинила компанию в трех нарушениях и оштрафовала ее и материнскую структуру Alphabet в 2019 году.

Спустя пять лет суд ЕС пришел к выводу, что Google совершила не три, а одно нарушение — злоупотребление доминирующим положением. Комиссия учла не все обстоятельства дела, и поэтому суд аннулировал штраф.

Право.ru