Стокгольмский арбитраж отклонил иск компании Магомедова к «Транснефти»

Как сообщили в нефтепроводной компании, спор прекратили из-за «явного отсутствия юрисдикции».

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма отклонил иск иностранной компании «Порт-Петровск», подконтрольной бизнесмену Зиявудину Магомедову, к «Транснефти».

Из релиза нефтепроводной компании следует: разбирательство в Стокгольмском арбитраже началось в июне. «Порт-Петровск» добивался взыскания многомиллиардных убытков, «якобы причиненных» ей продажей «Новороссийского морского торгового порта» в 2018 году.

«Транснефть» обратилась в правление Стокгольмского арбитража с ходатайством о прекращении дела из-за отсутствия у суда юрисдикции по этому спору.

«Позиция компании состоит в том, что она не является стороной договора, по которому был неправомерно инициирован этот арбитраж, и что российские государственные суды — единственное надлежащее место рассмотрения споров против „Транснефти”», — говорится в пресс-релизе ответчика.

Ранее в сентябре российский суд, АС Московского округа, вернул кассационную жалобу «Порт Петровск Лимитед» (Port-Petrovsk Ltd.) на решение АСГМ о запрете продолжать вести судебное разбирательство с «Транснефтью» в Высоком суде Англии и Уэльса. Причина — компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, так и не подтвердила передачу необходимых документов , в том числе квитанции об уплате госпошлины (дело № А40-23676/2024).

Как сообщал «Интерфакс», до начала 2018 года «Транснефть» и «Порт Петровск Лимитед» на паритетных началах владели компанией «Омирико Лимитед», которой принадлежали 50,1% акций «Новороссийского морского торгового порта». Позднее российская компания выкупила долю «Порт Петровск Лимитед» в совместном предприятии.

Через четыре года братья Магомедовы получили крупные сроки в колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд руб. Правоохранители пришли к выводу, что бизнесмены похитили миллиарды при строительстве объектов инфраструктуры по госконтрактам.

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В сентябре 2023 года Магомедов обратился в суд Великобритании с иском на сумму $14 млрд. В качестве ответчиков привлекли «Транснефть», «Росатом» и иностранных инвесторов — компанию TPG и базирующегося в ОАЭ портового оператора DP World. Предприниматель обвинил их в сговоре ради изъятия у него российских активов и потребовал взыскать компенсацию. В ответ «Транснефть» отправилась в АСГМ с заявлением о введении антиискового запрета против бизнесмена. Компания попросила суд запретить судиться с ней за рубежом. Первая инстанция удовлетворила требования, кассация подтвердила это решение (дело № А40-17658/2024).

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