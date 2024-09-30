США ввели санкции против двух криптобирж

В санкционные списки попали Cryptex и PM2BTC, администратором которых, по мнению американских спецслужб, выступает гражданин России.

Минфин США внес в SDN-лист два сервиса криптовалюты и их администратора. Под санкции подпали биржа Cryptex, зарегистрированная на Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider и площадка для обмена PM2BTC. На сайте последней сейчас сообщается, что домен конфискован американскими спецслужбами.

Ограничительным мерам подвергся и предполагаемый бенефициар сервисов — российский гражданин Сергей Иванов. По данным правительства Штатов, он 20 лет занимается отмыванием денег для киберпреступников и провел операции на сотни миллионов долларов через собственную платежную систему UAPS. Иванов якобы обеспечивал услуги обработки платежей для нелегальных онлайн-площадок, включая закрытый в 2023 году магазин аккаунтов Genesis Market, считают американские власти. Государственный департамент США назначил вознаграждение в размере $10 млн за арест или обвинительный приговор в отношении него.

Законодательство Минфин и ЦБ обсуждают легализацию российских криптобирж

Обе площадки связаны с отмыванием денег из киберпреступлений, сообщило ведомство в своем пресс-релизе. Так, по его данным, через криптобиржу прошло более $51,2 млн. По мнению Минфина США, Cryptex замешана в транзакциях на сумму более $720 млн с разработчиками программ-вымогателей: магазинов личных данных, криптомиксерами (ПО для дополнительной анонимности) и биржами без идентификации клиентов, в частности подсанкционной Garantex. Как это уже было с последним, все криптоадреса, связанные с Cryptex и PM2BTC, теперь считаются объектом блокчейн-аналитики (метод получения и обработки данных из записей в распределенном реестре), которыми пользуются централизованные криптобиржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).

Как сообщает РБК, 26 сентября на сайте Белого дома опубликовали речь президента США Джо Байдена. Он рассказал, что США предприняли попытку «ликвидировать глобальные криптовалютные сети», чтобы предотвратить обход санкций.

Недавно вступили в силу поправки об использовании криптовалюты в международных расчетах и закон о легализации майнинга в России. Сейчас правительство совместно с Центробанком обсуждает возможность легализации российских криптобирж.

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