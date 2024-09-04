Сбербанк потребовал банкротства структуры, связанной с сетью Pandora

Параллельно в производстве АСГМ находится иск кредитной организации к компании на 4,46 млрд руб.

Арбитражный суд города Москвы принял заявление Сбербанка о банкротстве группы компаний «Связной», связанного с сетью ювелирных магазинов Pandora. Размер долга в карточке дела № А40-208418/2024 не уточняется, заседание назначено на 22 октября.

В производстве АСГМ уже находится иск кредитной организации к «Связному» на 4,46 млрд руб. В качестве третьего лица привлечено АО «Панклуб», которое владеет франшизой Pandora в России. Суть требований в карточке дела № А40-117243/2024 пока не раскрывается.

Ранее тот же суд оставил без рассмотрения иск Сбербанка к кипрской Panclub Enterprises Limited, еще одной структуре Pandora (№ А40-117603/2024). Заявитель требовал взыскать с ответчика долг в 4,5 млрд руб.: 4,46 млрд руб. по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии и 50,2 млн руб. по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

Сбербанк приобрел 35% кипрской Panclub в 2014 году, еще 65% получил в 2015 году за долги. На 2019 год этой иностранной компании принадлежало ЗАО «Панклуб» (сейчас — АО «Панклуб»). На сегодня учредители российской компании в ЕГРЮЛ не раскрываются.

По информации «Прайма», в 2019 году вице-президент Сбербанка и председатель совета директоров «Сбербанк инвестиций» Оскар Рацин рассказывал, что в начале 2014 года Сбербанк инвестировал в «Панклуб», основным акционером которого тогда был основатель сотового ретейлера «Связной» Максим Ноготков. Когда Ноготков «допустил дефолт по своим обязательствам», банку «пришлось предъявить к погашению те средства», которые он выдавал на этот бизнес.

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