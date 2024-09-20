Paypal введет комиссии для неактивных счетов россиян

Zel Экономика

Плата составит 3500 руб. Взимать ее будут с клиентов с положительным балансом, которые не посещали сервис минимум год.

С 7 октября электронная платежная система Paypal введет комиссию для россиян, сообщила компания в рассылке пользователям. Нововведения коснутся неактивных счетов при условии: 

  • что на них есть деньги;
  • клиент не заходил в приложение более 12 месяцев. 

Как следует из обновленных тарифов Paypal, сумма комиссии составит 3500 руб. в год либо эквивалент в другой валюте. Если на счете будет меньше денег, то спишется весь остаток. В случае несогласия с новыми комиссиями клиент должен закрыть свой счет до вступления изменений в силу, говорится в рассылке.

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Paypal — американская дебетовая электронная платежная система. С ее помощью можно проводить расчеты, не раскрывая данные банковской карты или другую личную информацию. По данным РБК, система ежегодно обрабатывает более 4 млрд операций, она насчитывает более 200 млн пользователей по всему миру. В марте 2022 года директор компании Дэн Шульман заявил о приостановке услуг по отправке или приему платежей в России. Клиентам дали время на вывод средств со счетов до 18 марта 2022-го, после чего все кошельки заблокировали, сообщал ТАСС. С того момента сервис не позволяет открывать новые личные или корпоративные счета. 

  • Право.ru

pravo.ru

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